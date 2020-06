Palermo, quasi sgozzata dal fidanzato. Gli amici chiedono aiuto: “Non ha soldi, né vestiti”



La ragazza brasiliana di 26 anni è finita in Rianimazione dopo essere stata colpita al collo e al volto con una bottiglia rotta dal fidanzato in centro a Palermo. Sui social la raccolta fondi per aiutarla a tornare in Umbria dove ha vissuto a lungo. “Non ha più nulla – si legge nell’appello su Facebook – né vestiti, né oggetti personali, né supporto dei propri amici, nulla.

