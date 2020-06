Pamela Petrarolo incinta mostra l’ecografia, avrà una femminuccia



Nota per essere stata una star di Non è la Rai, Pamela Petrarolo è incinta per la terza volta. Dopo le figlie Alice e Angelica, nate dall’ex marito Gianluca Pea, aspetta un’altra bambina dall’attuale compagno Giovanni. “Bella di mammina sua”, ha scritto su Instagram mostrando l’ecografia della piccola in arrivo.

Continua a leggere



Nota per essere stata una star di Non è la Rai, Pamela Petrarolo è incinta per la terza volta. Dopo le figlie Alice e Angelica, nate dall’ex marito Gianluca Pea, aspetta un’altra bambina dall’attuale compagno Giovanni. “Bella di mammina sua”, ha scritto su Instagram mostrando l’ecografia della piccola in arrivo.

Continua a leggere

Continua a leggere