Parcheggia sul posto disabili e insulta ragazzo in carrozzina e mamma: “Andate a fare in c…”



Christian si sposta in carrozzina e vuole andare al mare, ma il parcheggio riservato ai disabili è occupato da chi non ha esposto l’apposito tagliando. All’arrivo dell’autista, il ragazzo viene aggredito verbalmente da chi, in modo prepotente, ritiene di aver ragione “Con tanti posti liberi che ci sono!”.

