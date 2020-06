Pensioni, quattordicesima in arrivo a luglio: a chi spetta e qual è l’importo



Con il messaggio n. 2593 del 25 giugno l’Inps conferma le modalità e i requisiti per l’erogazione della quattordicesima nel 2020: si tratta di un bonus aggiuntivo versato per le pensioni inferiori a due volte il trattamento minimo. Andiamo a vedere quali sono i requisiti per averla, come viene accreditata e quali sono gli importi.

