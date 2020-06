I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Perché è grave che la Regione Marche chieda agli operatori sanitari di spegnere Immuni in ospedale



Una mail della Regione Marche alle direzioni sanitarie chiede agli operatori di disattivare il bluetooth al fine di non far funzionare immuni negli ospedali. Servirebbe per evitare i cosiddetti falsi contatti, ma così facendo inibisce il tracciamento dei contagi nei luoghi in cui il contagio di Coronavirus è principalmente avvenuto. E allora, a che serve l’app?

