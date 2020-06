I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Perde il controllo delle bici elettrica, tragedia a Gela: muore un ragazzo di 13 anni



Un ragazzo di 13 anni, Angelo Giovane, è morto a Gela (Cl) per avere battuto la testa contro l’asfalto dopo avere perso il controllo della sua bici elettrica sulla quale viaggiava in via Recanati.

