Perde il lavoro a causa del coronavirus e incendia casa: morto 48enne, ricoverati figli e moglie



La tragedia è avvenuta nella notte in un casolare di campagna a Civitella del Tronto, provincia di Teramo, nella frazione di Lucignano. La famiglia dell’uomo si è salvata perché uno dei figli è riuscito a svegliarsi in tempo e a dare l’allarme. Per fortuna nessuno di loro è in pericolo di vita.

