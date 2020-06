I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pescara, anziano muore accoltellato dopo una lite con la moglie. Lei è in gravi condizioni



La vittima si chiama Cesidio Cocco ed è un ex muratore in pensione di 74 anni: è morto accoltellato a Brittoli (Pescara) dopo una lite con sua moglie, C.D.S, di 66 anni, che è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Pescara e versa in gravi condizioni. In casa c’era anche uno dei quattro figli della coppia.

