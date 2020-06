Pescara, topo a spasso nella vetrina della gelateria: il video è virale, Nas chiudono il locale



Una gelateria in centro a Pescara è stata chiusa dai carabinieri del Nas a seguito di un’ispezione per la presenza di topi. I militari sono entrati in azione dopo la circolazione di un video girato da alcuni passanti in cui si vedeva un topo mentre camminava nella parte esterna della vetrina del locale.

Continua a leggere



Una gelateria in centro a Pescara è stata chiusa dai carabinieri del Nas a seguito di un’ispezione per la presenza di topi. I militari sono entrati in azione dopo la circolazione di un video girato da alcuni passanti in cui si vedeva un topo mentre camminava nella parte esterna della vetrina del locale.

Continua a leggere

Continua a leggere