Pisa, 21enne accoltellato in centro dopo una lite: è grave



Un ragazzo di 21 anni di Pisa è ricoverato in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita, dopo essere stato accoltellato la scorsa notte intorno alle 3.30 in piazza dei Cavalieri, nel cuore del centro storico della città toscana.

