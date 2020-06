Pisa, bimba di 3 anni cade nella piscina dell’agriturismo e annega mentre gioca con un amico



Una bambina di origine nigeriana di 3 anni è morta annegata dopo essere caduta nella piscina di un agriturismo che ospita in questo periodo 41 richiedenti asilo, tutti africani. La piccola stava giocando con un amichetto quando si è verificata la tragedia, le cui cause sono ancora in via di accertamento. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Volterra.

