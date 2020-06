I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Positivo al Covid rinchiuso da 100 giorni nella stanza della casa di riposo: “Non ce la faccio più”



Il disperato appello di un pensionato piemontese risultato positivo al nuovo coronavirus e per questo rinchiuso da oltre cento giorni in una stanza della casa di riposo di cui è ospite a Novara: “Mi rendo conto che è difficile organizzare ma questo totale isolamento è stressante. Non ce la faccio più”.

