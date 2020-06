Postina morta a Montebelluna: alla guida della Porsche c’era Ermanno Boffa, genero di Benetton



Alla guida della Porsche coinvolta in un incidente mortale a Montebelluna c’era Ermanno Boffa, noto commercialista di Treviso e genero di Gilberto Benetton per aver sposato la figlia Sabrina. Si è scontrato con la Fiat Panda guidata da una postina, Evelina Federigo, morta dopo tre giorni di agonia in ospedale.

