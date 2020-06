Prato, lavoratori ridotti in schiavitù per produrre mascherine: in manette 13 imprenditori



Maxi-operazione della Guardia di Finanza di Prato che ha scoperto, tramite perquisizioni in 28 aziende, un giro di lavoratori ridotti in schiavitù con turni fino a 16 ore al giorno, operai a nero, uscite di sicurezza sigillate e 10 minuti per mangiare. E tutto per produrre mascherine chirurgiche destinate alla Protezione civile e alla centrale acquisti per la sanità per conto della Regione Toscana (Estar), entrambe parti lese nelle indagini. In manette 13 imprenditori.

