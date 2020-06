Previsioni meteo 17 giugno, temporali non danno tregua: allerta arancione in Lombardia



Secondo le previsioni meteo di domani mercoledì 17 giugno, su tutte le regioni settentrionali avremo nuvolosità diffusa fin dal mattino con rovesci, temporali e anche locali gradinate che non daranno tregua per tutto il giorno. Tempo incerto con alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia. Allerta arancione per temporali in Lombardia, allerta gialla in 4 regioni.

Continua a leggere



Secondo le previsioni meteo di domani mercoledì 17 giugno, su tutte le regioni settentrionali avremo nuvolosità diffusa fin dal mattino con rovesci, temporali e anche locali gradinate che non daranno tregua per tutto il giorno. Tempo incerto con alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia. Allerta arancione per temporali in Lombardia, allerta gialla in 4 regioni.

Continua a leggere

Continua a leggere