Previsioni meteo martedì 23 giugno: arriva l’estate, temperature in aumento in tutta Italia



Dopo un lungo periodo di instabilità meteorologica, con perturbazioni che si sono avvicendate a lungo un po’ in tutta Italia portando piogge e temporali, l’estate finalmente fa il suo ingresso in grande stile. Temperature in aumento e sole in tutta Italia.

Continua a leggere



Dopo un lungo periodo di instabilità meteorologica, con perturbazioni che si sono avvicendate a lungo un po’ in tutta Italia portando piogge e temporali, l’estate finalmente fa il suo ingresso in grande stile. Temperature in aumento e sole in tutta Italia.

Continua a leggere

Continua a leggere