“PROLOGO…da dove eravamo rimasti” al Teatro Trastevere dal 20 giugno al 5 luglio 2020

L’Associazione Culturale Teatro Trastevere presenta

Dal 20 giugno al 5 luglio 2020 ore 21

P R O L O G O prò/lo/go s.m.(pl.-ghi)

…dove eravamo rimasti

20 Giugno

LUIGI

Lo Spettacolo a due completamente improvvisato degli Appiccicaticci

con Tiziano Storti, Alessio Granato e Fabrizio Lobello

INGRESSO OMAGGIO

21 Giugno

I CAN’T

Spettacolo di Improvvisazione Teatrale

interamente dedicato alla Musica e ai suoi Interpreti

con Tiziano Storti e Alessio Granato

INGRESSO OMAGGIO

25 Giugno

VIVIAMOCI

di e con Giorgia Mazzucato

26 Giugno

CON TUTTO IL MIO AMORE

di Giancarlo Moretti con Ornella Lorenzano

27 Giugno

!RICOMINCIAMO

di Deanna-Bonanni-Morana con Emiliano Morana

28 Giugno

FEARLESS – TERAPIE DI GRUPPO

di e con Chiara Becchimanzi

2 e 3 Luglio

UN TRAMEZZINO TAUTOLOGICO

di e con Mauro Tiberi

4 e 5 Luglio

SHAKESPEARE IN PLEXIGLASS

con Annabella Calabrese e Giovanna Cappuccio

PROLOGO: Scena o monologo che precede l’inizio dell’azione vera e propria di una commedia o di un dramma, con funzione introduttiva o interpretativa.

PROLOGO: La definizione di questo termine, dal sapore teatralmente artigianale, è la metafora esatta di come intendiamo ripartire.

“Dal 20 Giugno al 5 Luglio metteremo in scena “…quello che precede l’inizio dell’azione vera e propria”, che coinciderà con la prossima Stagione. Un tentativo nuovo di riavvicinarci al nostro pubblico, elaborando ludicamente le giuste ed attuali regole sociali vigenti in questo nuovo presente, sopra e sotto il palco. Due settimane di teatro con gli artisti che avrebbero dovuto portare in scena i propri spettacoli ma che hanno subito la cancellazione delle repliche a causa di questo necessario periodo di lockdown: il tutto secondo un’ottica di grande, ed in questo momento fondamentale, solidarietà artistica. Il prologo precede “…una commedia o un dramma”, e anche noi non faremo distinzione tra stili artistici, ma ragioneremo per altre categorie, quella del Necessario e della Socialità. Infine quello che proporremo avrà “…una funzione introduttiva o interpretativa” del nuovo modo in cui vorremmo portare avanti il discorso comunicativo della nostra bella struttura, volto alla partecipazione, al coinvolgimento e all’etica del lavoro.”

Teatro Trastevere #ilpostodelleidee

via Jacopa de’ Settesoli 3, 00153 Roma

prevista tessera associativa

prezzo: 10 euro, tessera gratuita

contatti: 065814004 info@teatrotrastevere.it

Contatti:

Sito web: www.teatrotrastevere.it

Facebook: https://www.facebook.com/teatrotrastevere

Twitter: https://twitter.com/teatrotrast

