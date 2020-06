Re-Open Eu, la mappa definitiva per capire dove (e come) puoi fare le vacanze in Europa



Si chiama Re-Open Eu la piattaforma, con tanto di mappa interattiva, lanciata dalla Commissione europea e dedicata ai cittadini che intendono pianificare i propri viaggi in tutta sicurezza, con tanto di informazioni in tempo reale su restrizioni e misure anti-Coronavirus da seguire, ma anche sull’accessibilità di strutture di accoglienza, siti turistici, musei spiagge e ristoranti.

