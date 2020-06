Regeni, la beffa degli oggetti restituiti dall’Egitto: non sono suoi e non ci sono i vestiti



Gli oggetti restituiti dall’Egitto sembrano l’ennesima beffa perché in gran parte non sono nemmeno collegabili al caso di Giulio Regeni. Si tratta di quegli stessi oggetti mostrati in alcune foto dopo il blitz ai danni di cinque malviventi che per lungo tempo le autorità egiziane hanno cercato di far passare come i responsabili dell’omicidio.

Continua a leggere



Gli oggetti restituiti dall’Egitto sembrano l’ennesima beffa perché in gran parte non sono nemmeno collegabili al caso di Giulio Regeni. Si tratta di quegli stessi oggetti mostrati in alcune foto dopo il blitz ai danni di cinque malviventi che per lungo tempo le autorità egiziane hanno cercato di far passare come i responsabili dell’omicidio.

Continua a leggere

Continua a leggere