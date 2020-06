I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Resta ancora in carcere Patrick Zaky, altri 15 giorni di detenzione prima dell’udienza



Altri 15 giorni di detenzione per Patrick George Zaky, studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere in Egitto da inizio febbraio, e prossima udienza prevista per il 16 giugno. Il rinnovo di custodia, scrivono gli attivisti che si battono per la causa del ricercatore, è avvenuto senza la presenza né di Patrick né dei suoi avvocati.

