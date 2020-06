Reunion del Grande Fratello Vip a casa di Fabio Testi, c’è anche il marito di Adriana Volpe



Rimpatriata per i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Fabio Testi ha aperto le porte della sua tenuta nel veronese e ha invitato alcuni dei suoi ex coinquilini, come Sara Soldati, Andrea Denver, Fernanda Lessa, Andrea Montovoli, Teresanna, Patrick Ray Pugliese e Adriana Volpe che ha raggiunto i suoi amici in compagnia della figlia e a quanto pare anche del marito Roberto Parli.

Continua a leggere



Rimpatriata per i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Fabio Testi ha aperto le porte della sua tenuta nel veronese e ha invitato alcuni dei suoi ex coinquilini, come Sara Soldati, Andrea Denver, Fernanda Lessa, Andrea Montovoli, Teresanna, Patrick Ray Pugliese e Adriana Volpe che ha raggiunto i suoi amici in compagnia della figlia e a quanto pare anche del marito Roberto Parli.

Continua a leggere

Continua a leggere