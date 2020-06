Riapertura scuola, da settembre si resta a casa per tre giorni se si ha il raffreddore



Tra le novità previste dalle linee guida per il ritorno a scuola a settembre, c’è il divieto di presentarsi in classe per studenti, insegnanti e amministrativi, nel caso in cui manifestino “una sintomatologia respiratoria”, come nel caso di tosse e raffreddore, e sarà valido per tre giorni: “Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute parlane subito con i genitori e non venire a scuola”.

Continua a leggere



Tra le novità previste dalle linee guida per il ritorno a scuola a settembre, c’è il divieto di presentarsi in classe per studenti, insegnanti e amministrativi, nel caso in cui manifestino “una sintomatologia respiratoria”, come nel caso di tosse e raffreddore, e sarà valido per tre giorni: “Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute parlane subito con i genitori e non venire a scuola”.

Continua a leggere

Continua a leggere