I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Riapre lo Stretto di Messina: nessun controllo sanitario a chi entra o esce dalla Sicilia



“I controlli sanitari sui passeggeri in arrivo e in partenza sono di competenza nazionale”, recita l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Così ieri, primo giorno di mobilità interregionale liberalizzata, agli imbarchi dei traghetti di Messina la dottoressa dell’Azienda sanitaria provinciale locale non poteva fare altro che tenere i termometri digitali chiusi in una scatola.

Continua a leggere



“I controlli sanitari sui passeggeri in arrivo e in partenza sono di competenza nazionale”, recita l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Così ieri, primo giorno di mobilità interregionale liberalizzata, agli imbarchi dei traghetti di Messina la dottoressa dell’Azienda sanitaria provinciale locale non poteva fare altro che tenere i termometri digitali chiusi in una scatola.

Continua a leggere

Continua a leggere