Ricciardi: “Gli stadi potrebbero essere riaperti già ora in alcune regioni a zero casi”



In alcune regioni d’Italia “teoricamente si potrebbe già aprire” gli stadi al pubblico anche se in maniera parziale, visto che “abbiamo zone a zero casi da diversi giorni”, lo ha spiegato il professor Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute e rappresentante italiano al Consiglio dell’OMS.

