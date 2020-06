Rimini, uccide la moglie soffocandola con un sacchetto di plastica e tenta il suicidio



Il dramma si è consumato nell’abitazione dei due anziani coniugi a Rimini. Per la donna ormai non c’era più nulla da fare e i soccorsi hanno solo potuto accertarne il decesso. Vivo ma ferito invece l’uomo, un pensionato di 75 anni che è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. Alla base del gesto ci sarebbe la malattia della donna.

Continua a leggere



Il dramma si è consumato nell’abitazione dei due anziani coniugi a Rimini. Per la donna ormai non c’era più nulla da fare e i soccorsi hanno solo potuto accertarne il decesso. Vivo ma ferito invece l’uomo, un pensionato di 75 anni che è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. Alla base del gesto ci sarebbe la malattia della donna.

Continua a leggere

Continua a leggere