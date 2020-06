Rischio salmonella, Ministero della Salute richiama salame: “Non consumare il prodotto”



Il ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito il richiamo di un lotto di salame nostrano dolce e di salame con aglio prodotto da Mariga Giuseppe & C. Sas per positività alla salmonella. I prodotti interessati sono venduti interi in forme da 700 grammi circa con il numero di lotto 170/2020.

