Ritorno a scuola a settembre, Azzolina: “Possibili divisori tra i banchi e visiere per studenti”



La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, anticipa quelle che potrebbero essere delle nuove linee guida per il ritorno a scuola a settembre. Si pensa sia all’ipotesi di prevedere dei divisori tra i banchi che all’ipotesi di far indossare agli studenti non solo le mascherine, ma anche le visiere.

