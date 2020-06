Ritorno a scuola, il rientro in classe potrebbe slittare al 23 settembre: i dubbi su data e regole



Il ritorno a scuola, con le lezioni in classe di presenza, era inizialmente previsto per il primo di settembre, ma potrebbe slittare. E non di poco. Considerando che il 20 settembre potrebbero tenersi le elezioni regionali, il rischio è che il rientro in aula slitti addirittura al 23 settembre. E restano le incertezze sulle regole, oltre che sulla data.

