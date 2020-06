I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ritrovata la porta del Bataclan dipinta da Banksy e rubata nel 2019: era in Abruzzo



La porta dell’uscita di sicurezza del Bataclan, il teatro di Parigi dove il 13 novembre 2015 morirono per mano di terroristi 90 persone che assistevano a un concerto degli Eagles of Death Metal, è stata ritrovata in un casale della campagna abruzzese dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica (Teramo). La porta, impreziosita da un’opera di Banksy, era stata rubata nel gennaio 2019.

Continua a leggere



La porta dell’uscita di sicurezza del Bataclan, il teatro di Parigi dove il 13 novembre 2015 morirono per mano di terroristi 90 persone che assistevano a un concerto degli Eagles of Death Metal, è stata ritrovata in un casale della campagna abruzzese dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica (Teramo). La porta, impreziosita da un’opera di Banksy, era stata rubata nel gennaio 2019.

Continua a leggere

Continua a leggere