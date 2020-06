Rivolta dei migranti a Treviso per casi di coronavirus: “Dobbiamo uscire per non perdere il lavoro”



Rivolta dei migranti all’interno ex caserma Serena a Casier, Treviso, che oggi ospita 300 richiedenti asilo. A causa di due contagi di coronavirus gli ospiti della struttura sono costretti alla quarantena, ma così, dicono, non possono uscire e rischiano di perdere il loro posto di lavoro.

