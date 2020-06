Roasio, non regge al dolore e muore dopo il proprio cane: i due trovati vicini dopo giorni



Sono stati trovati uno accanto all’altro i corpi di un’anziana donna residente a Roasio in provincia di Vercelli e del suo cagnolino che le faceva compagnia da anni, in particolare da quando il marito era morto un anno fa. Secondo un primo accertamento del medico legale è probabile che la donna sia morta per il dolore dopo il cane deceduto qualche giorno prima. A lanciare l’allarme i vicini di casa insospettiti dal cattivo odore provenire dall’appartamento.

Continua a leggere



Sono stati trovati uno accanto all’altro i corpi di un’anziana donna residente a Roasio in provincia di Vercelli e del suo cagnolino che le faceva compagnia da anni, in particolare da quando il marito era morto un anno fa. Secondo un primo accertamento del medico legale è probabile che la donna sia morta per il dolore dopo il cane deceduto qualche giorno prima. A lanciare l’allarme i vicini di casa insospettiti dal cattivo odore provenire dall’appartamento.

Continua a leggere

Continua a leggere