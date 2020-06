Roberto Bolle si scambia tenerezze a Venezia con un amico speciale, si tratta di Daniel Lee



Roberto Bolle è stato immortalato a Venezia nel fine settimana in compagnia di un amico misterioso. I due avrebbero trascorso qualche giorno lontano dagli impegni lavorativi per concedersi un po’ di relax e per scambiarsi qualche tenerezza, come si vede nelle foto pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini che ha beccato la coppia. L’uomo accanto al ballerino più famoso del mondo, a quanto pare sarebbe Daniel Lee, il direttore creativo della maison Bottega Veneta.

