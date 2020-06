Rogo Thyssenkrupp, ai due manager tedeschi concessa semilibertà: “Le morti sul lavoro impunite”



Se non vanno in galera loro non andrà in galera nessuno. Le morti sui luoghi di lavoro restano così impunite” ha dichiarato i familiari delle sette vittime del Rogo Thyssenkrupp. “Cinque anni erano pochi, ma almeno erano qualcosa, questa concessione, invece, è pazzesca, incredibile, in questo processo non c’è più nulla di normale” ha dichiarato Antonio Boccuzzi, l’operaio sopravvissuto.

Continua a leggere



Se non vanno in galera loro non andrà in galera nessuno. Le morti sui luoghi di lavoro restano così impunite” ha dichiarato i familiari delle sette vittime del Rogo Thyssenkrupp. “Cinque anni erano pochi, ma almeno erano qualcosa, questa concessione, invece, è pazzesca, incredibile, in questo processo non c’è più nulla di normale” ha dichiarato Antonio Boccuzzi, l’operaio sopravvissuto.

Continua a leggere

Continua a leggere