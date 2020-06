Rogo Thyssenkrupp, il Procuratore Generale di Torino: “Carcere imminente per i manager tedeschi”



Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, i due manager tedeschi condannati in Italia per il rogo della Thyssenkrupp, che 13 anni fa costò la vita a sette operai, potrebbero finire in carcere. A rivelarlo il Procuratore Generale di Torino Francesco Saluzzo, secondo cui l’esecuzione della pena sarebbe “imminente”.

