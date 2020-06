Rompe la pianta del vicino giocando col pallone, 11enne lascia biglietto di scuse e 5 euro



A raccontare la storia attraverso i social è stato il professor Giovanni Grandi, docente di Filosofia all’Università di Trieste. Il ragazzino ha lasciato un biglietto di scuse per aver danneggiato la pianta e allegando anche una banconota da 5 euro per risarcire del danno. “Il mio prossimo corso di Etica Pubblica in Università non potrà che partire da qui” ha concluso il professor Grandi.

Continua a leggere



A raccontare la storia attraverso i social è stato il professor Giovanni Grandi, docente di Filosofia all’Università di Trieste. Il ragazzino ha lasciato un biglietto di scuse per aver danneggiato la pianta e allegando anche una banconota da 5 euro per risarcire del danno. “Il mio prossimo corso di Etica Pubblica in Università non potrà che partire da qui” ha concluso il professor Grandi.

Continua a leggere

Continua a leggere