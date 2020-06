I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Rovazzi: “Quando dicono che il Coronavirus non esiste impazzisco, mio nonno è morto per quello”



In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Fabio Rovazzi è tornato a parlare della morte di suo nonno. L’uomo è deceduto dopo aver contratto il Coronavirus. Per questo, quando qualcuno mette in dubbio l’esistenza del virus e la veridicità dell’emergenza, il cantante non può fare a meno di infuriarsi.

