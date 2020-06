I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Rugbista e volontario, Maxime Mbandà nominato Cavaliere al merito: “Non ci credo”



Il 27enne atleta della nazionale e delle Zebre è sceso in prima linea in piena emergenza Covid, diventando volontario della Croce Gialla di Parma: per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è uno dei cittadini “che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l’emergenza del coronavirus”

