Sabrina Salerno è pronta per l’estate 2020: “Manca solo l’abbronzatura”



La “Professione Vacanze” di Sabrina Salerno non finisce mai. Anche quest’estate, da Venezia, sfoggia un fisico mozzafiato che su Instagram le vale vagonate di like: “Non sono abbronzata, non ancora…biancarancia”. Dopo il rilancio al Festival di Sanremo 2020, continua il momento positivo della diva italiana simbolo degli anni ’80.

