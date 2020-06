Sabrina Salerno: “Per mio padre sono stata un incidente, l’ho costretto a fare il test del Dna”



Sabrina Salerno è stata ospite del programma pomeridiano di Rai1, “Io e te”, condotto da Pierluigi Diaco. La showgirl ha raccontato apertamente la sua vita, fatta di sofferenze e di dolori difficili da superare come il rifiuto di un padre. La cantante, infatti, racconta che suo padre non ha mai accettato la sua nascita, non hanno mai avuto un rapporto e quando erano sul punto di recuperare lui è morto dopo qualche mese.

