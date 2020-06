I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sale operatorie occupate, fegato tenuto in vita per 24 ore prima del trapianto a Torino



Per oltre 23 ore l’organo è stato tenuto in vita, prima nel corpo della donatrice, una donna morta per un improvviso infarto, poi all’interno di apposite macchine. È accaduto nei giorni scorsi alle Molinette della Città della Salute di Torino, dove il trapianto è stato eseguito ed è riuscito perfettamente tanto che il paziente ricevente è stato anche dimesso.

