Scivola e finisce in una cascata, muore a 43 anni il responsabile del soccorso alpino Lukas Forer



Doppia tragedia in Trentito e in Liguria. A perdere la vita a Bolzano, Lukas Forer responsabile del soccorso alpino di Campo Tures. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe scivolato nel torrente Aurino e poi nelle cascate: per lui non c’è stato nulla da fare. Destino simile per un turista di 59 anni che è precipitato a Vernazza (Cinque Terre): è caduto per 13 metri in un torrente morendo sul colpo.

