Scomparso a 29 anni, la famiglia di Luigi Cucciolillo: “Torna, siamo preoccupati”



Da lunedì 15 giugno non si hanno più notizie di Luigi Cucciolillo, 29 anni di Brienza (Potenza). Il ragazzo ha detto ai familiari che doveva raggiungere Torino per prendere l’attrezzatura che avrebbe portato con sé per un’escursione di trekking che aveva in programma, da allora non si hanno sue notizie.

Continua a leggere



Da lunedì 15 giugno non si hanno più notizie di Luigi Cucciolillo, 29 anni di Brienza (Potenza). Il ragazzo ha detto ai familiari che doveva raggiungere Torino per prendere l’attrezzatura che avrebbe portato con sé per un’escursione di trekking che aveva in programma, da allora non si hanno sue notizie.

Continua a leggere

Continua a leggere