Scuola, Conte assicura: “Sicuramente a settembre si tornerà in classe”



Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura che le scuole riapriranno regolarmente a settembre, quando tutti gli studenti e i docenti riprenderanno con le lezioni di presenza, in classe: “Sicuramente a settembre si riaprirà, si tornerà alla didattica in presenza, faremo di tutto per assicurare il ripristino di una fase di normalità”.

