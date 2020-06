I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Scuola, ecco come e dove vedere gli esiti degli scrutini e i voti in ogni materia



Una nota del ministero dell’Istruzione chiarisce le modalità di comunicazione sia dell’esito degli scrutini che dei voti in ogni singola materia. Gli alunni e i loro genitori potranno controllare la pagella attraverso il registro elettronico, sia per quanto riguarda l’ammissione all’anno successivo che per le singole votazioni.

Continua a leggere



Una nota del ministero dell’Istruzione chiarisce le modalità di comunicazione sia dell’esito degli scrutini che dei voti in ogni singola materia. Gli alunni e i loro genitori potranno controllare la pagella attraverso il registro elettronico, sia per quanto riguarda l’ammissione all’anno successivo che per le singole votazioni.

Continua a leggere

Continua a leggere