Scuola, il piano della task force nominata da Azzolina per la riapertura a settembre



Il comitato di esperti istituito al ministero dell’Istruzione, su decisione della ministra Lucia Azzolina, ha presentato le indicazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico in audizione in commissione alla Camera. Si tratta di linee guida generiche, spiegate dal coordinatore della task force Patrizio Bianchi, che riguardano soprattutto ciò che bisognerà fare per cambiare la scuola da settembre e tornare in classe (e non solo) in sicurezza.

