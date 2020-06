Scuola, il ritorno in classe a settembre: ipotesi test sierologici per docenti e personale



Per il ritorno a scuola a settembre si fa strada l’ipotesi che docenti e personale amministrativo vengano sottoposti ai test sierologici. Una proposta già avanzata dalla Regione Lazio e che potrebbe essere essere allargata dal governo a tutto il territorio nazionale, per garantire un rientro in classe più sicuro.

