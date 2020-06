I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Scuola, servizi privati per l’infanzia in piazza a Roma il 10 giugno: tuteliamo bambini e lavoratori



I servizi educativi per l’infanzia tornano in piazza a meno di un mese dall’ultimo presidio per chiedere un intervento immediato da parte del governo che scongiuri il rischio chiusura di migliaia di strutture sul territorio italiano: l’appuntamento è per il 10 giugno quando a Roma si ritroveranno dinanzi Montecitorio i titolari di asili e nidi privati insieme con educatori e genitori per dire “no al massacro”dei servizi educativi privati 0-6.

