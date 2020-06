I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Serena Enardu risponde a Pago: “Racconti balle per vendere un libro, sei becero”



Serena Enardu risponde all’ex compagno dopo l’intervista da questi rilasciata a Chi, in cui parla dei contenuti del suo libro, in cui racconterà dettagli scabrosi sulla storia con lei finita bruscamente. Lei attacca l’ex compagno su Instagram: “È una balla quella che ha raccontato Pago, mi spiace per chi ha dovuto scriverla”.

