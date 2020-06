Sharon Fonseca: “Criticata per le smagliature, sono orgogliosa del mio corpo capace di dare la vita”



La compagna di Gianluca Vacchi ha pubblicato su Instagram una foto che immortala il pancione. La modella è al terzo mese di gravidanza e ne ha approfittato per diffondere un importante messaggio. In passato, le sue foto in bikini hanno ricevuto critiche da chi rimarcava le smagliature. Oggi Sharon risponde: “Orgogliosa del mio corpo e di ciò che è capace di fare”.

