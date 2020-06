Si lancia dalla finestra di casa per sfuggire alla violenza del marito: è salva



Una giovane donna di 25 anni si è lanciata da una finestra facendo un volo di tre metri nel tentativo di mettersi in salvo dalla violenza del marito. È accaduto ad Arzignano (Vicenza), in Veneto, dove la vittima è stata soccorsa quasi esanime, sul selciato. Immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, la ragazza è stata sottoposta a un intervento di urgenza. Si rimetterà in 30 giorni. Sul suo corpo sono state riscontrate anche le lesioni procurate dalle percosse del marito.

Continua a leggere



Una giovane donna di 25 anni si è lanciata da una finestra facendo un volo di tre metri nel tentativo di mettersi in salvo dalla violenza del marito. È accaduto ad Arzignano (Vicenza), in Veneto, dove la vittima è stata soccorsa quasi esanime, sul selciato. Immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, la ragazza è stata sottoposta a un intervento di urgenza. Si rimetterà in 30 giorni. Sul suo corpo sono state riscontrate anche le lesioni procurate dalle percosse del marito.

Continua a leggere

Continua a leggere